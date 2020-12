"...And The Oscar goes to... Volodymyr Zelensky, Servant of the people!" Просто не успеваешь удивляться этой изворотливости. То есть фракция Слуга народа, контролирующая комитет, поставила на голосование и дала большинство голосов за принятие закона о штрафах (админответственности) за недостоверное декларирование, ВМЕСТО криминальной ответственности, а теперь президент заявляет, что он ЗА криминальную ответственность! Так почему же президент не заявил об этом ДО голосования? Ведь в таком случае его фракция не приняла бы данную редакцию закона! Слова и действия полностью противоречат другу другу. Кого вы этим хотите обмануть?

Надеюсь, после такого заявления Зеленский наложит вето на закон о ответственности за недостоверное декларирование, который приняла его фракция. И внесет законопроект, который предусматривает криминальную ответственность за незаконное декларирование. Сейчас ситуация все еще в руках президента, он может не допустить позора и все исправить.

Потому что, если после такого странного заявления, он все-таки подпишет закон, это будет не политический "Оскар", о котором каждый день мечтает Зеленский, а самая худшая "Малина".

