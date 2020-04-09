У Зеленского боятся Пасхи: украинцы могут сорвать карантин

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин из-за коронавируса действительно могут ослабить уже 24 апреля, однако при условии, что украинцы будут сидеть дома и не пойдут праздновать Пасху в церкви.

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По его словам, сейчас в ОП могут прогнозировать сценарии для страны только на ближайшие две недели. Об этом он рассказал в интервью "УП".

"Пасха и массовое скопление людей возле церквей – мы очень боимся этого... Понимаем, что это большой праздник. Но призываем всех быть дома. Если просидим еще две недели на карантине, возможно, до 24 апреля мы выйдем на какое-то послабление этой истории", – сказал Тимошенко.

Руководитель ОП, которого также назначили секретарем координационного совета по противодействию распространению COVID-19, подчеркнул, что сейчас они проводят встречи с представителями церквей и при участии президента.

Например, в Офисе предлагают проводить телевизионные трансляции служение, которое будет начинаться еще с ночи. Также думают над тем, как можно организовать освящение куличей так, чтобы люди не шли именно к церкви, а остались дома.

"Вот освятить физически – мы сейчас подключили "Укрпочту", "Новую почту", других – чтобы придумать, как это сделать так, чтобы было меньше контактов. Нам критически важно избежать скоплений", – добавил Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко рассказал, что в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса верующие смогут присоединиться к празднованию Пасхи, не выходя из дома.

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