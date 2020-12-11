У Зеленского анонсировали встречу "нормандской четверки" на уровне советников

В ближайшее время должна состояться встреча советников глав стран "нормандской четверки".

Как сказал в комментарии "РБК-Украина" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такая встреча возможна после 14 декабря.

По его словам, Россия долгое время не соглашалась на такую встречу, но передумала после проведения объективного анализа выполнения соглашений саммита в Париже.

"Был проведен объективный анализ парижских соглашений – что и как выполнено, особенно в гуманитарной части, разведении, "переходной" инфраструктуре, и публично это было показано", – отметил Подоляк.

Он добавил, что и Франция, и Германия согласились на то, что встреча на уровне политических советников нужна.

"Поэтому пришлось согласиться и России", – подчеркнул советник.

Напомним, "нормандский формат" появился в июне 2014 года после оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины. На четырехсторонних переговорах главы МИД и лидеры Украины, России, Франции и Германии пытаются найти способы урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может произойти до Нового года.

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата" 9 декабря опубликовал в соцсети фото с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробно ознакомиться с итогами саммита в "нормандском формате" можно в статье OBOZREVATEL о ключевых достигнутых договоренностях год назад.