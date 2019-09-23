У Зеленского анонсировали новый "Будапештский меморандум": о чем речь

Команда президента Украины Владимира Зеленского стремится к заключению масштабного международного договора, который должен гарантировать суверенитет и целостность государства на длительное время. В идеале его должны подписать лидеры ведущих стран мира.

О такой инициативе в интервью LB.ua рассказал помощник Зеленского Андрей Ермак, отметив, что эту задачу не смог реализовать подписанный ранее Будапештский меморандум.

"У нас есть идея – сейчас я говорю об этом впервые – которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки – Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", – сказал он.

Ермак напомнил, что у Украины уже имеется опыт неэффективных документов и международных гарантий. Надеясь на их выполнение, государство с начала своей независимости предпринимало серьезнейшие и необратимые шаги. Чтобы избежать старых ошибок, помощник Зеленского предложил открыть в Украине штаб-квартиры международных организаций. Именно они возьмут на себя обязательства по гарантированию неприкосновенности границ Украины.

Владимир Зеленский

Также Ермак прокомментировал видение командой президента будущего переговоров в "нормандском формате". По его словам, Зеленский уже озвучил четкую стратегию. Она заключается в том, что пока есть Минск и "нормандская четверка", Украина будет делать все необходимое для соблюдения этих форматов.

"Если на каком-то этапе мы поймем, что "нормандский" формат не работает, будем искать другие форматы", – заверил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате"(Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже в ближайшее время.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов принять участие во встречелидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

Президент Украины заявил, что главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

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