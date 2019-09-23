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23 сентября • обновлено в 12:26
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У Зеленского анонсировали новый "Будапештский меморандум": о чем речь

3.1т Читать материал на украинском

Команда президента Украины Владимира Зеленского стремится к заключению масштабного международного договора, который должен гарантировать суверенитет и целостность государства на длительное время. В идеале его должны подписать лидеры ведущих стран мира.

О такой инициативе в интервью LB.ua рассказал помощник Зеленского Андрей Ермак, отметив, что эту задачу не смог реализовать подписанный ранее Будапештский меморандум.

"У нас есть идея – сейчас я говорю об этом впервые – которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки – Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", – сказал он.

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Ермак напомнил, что у Украины уже имеется опыт неэффективных документов и международных гарантий. Надеясь на их выполнение, государство с начала своей независимости предпринимало серьезнейшие и необратимые шаги. Чтобы избежать старых ошибок, помощник Зеленского предложил открыть в Украине штаб-квартиры международных организаций. Именно они возьмут на себя обязательства по гарантированию неприкосновенности границ Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Также Ермак прокомментировал видение командой президента будущего переговоров в "нормандском формате". По его словам, Зеленский уже озвучил четкую стратегию. Она заключается в том, что пока есть Минск и "нормандская четверка", Украина будет делать все необходимое для соблюдения этих форматов.

"Если на каком-то этапе мы поймем, что "нормандский" формат не работает, будем искать другие форматы", – заверил Ермак.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Будапештский меморандум
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Александров Сергей
Александров Сергей
2-ой Будапештский, 3-тий, +100500-тый. Последние китайские. Любой меморандум хорош, когда за ним есть НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ боеголовок. Ядерных.
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