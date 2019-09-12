У Зеленского анонсировали новые досрочные выборы: где пройдут

В Украине в отдельных областях могут провести досрочные местные выборы.

Подготовка к ним может быть запущена после завершения процесса формирования местных общин, рассказал в интервью "Украинской правде" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"По поводу возможных местных выборов, то я все же хотел бы, чтобы процесс децентрализации завершился, а только после этого, думаю, выборы будут возможны", – рассказал политик, предположив, что процесс децентрализации может завершиться весной.

Качура добавил, что "перезагрузка" власти нужна в проблемных регионах.

"Есть несколько регионов. Например, на моей родной Сумщине является городской совет, не буду никого обижать, чтобы не подавали иски, но факт остается фактом. Благодаря деятельности руководства этого города не ходят сейчас трамваи, не ремонтируются дороги", – рассказал он.

Также депутат отметил, что досрочные выборы могут пройти в Одессе, Харькове, Луцке и Киеве. Качура подчеркнул, что о проведении выборов он уже сообщил руководству партии и Офису президента.

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию. Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлено в Верховную Раду для окончательного решение.

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