У Зеленского анонсировали "ежегодный" форум "COVID-19 нас не остановит"

Офис президента Владимира Зеленского запланировал проведение 18 декабря онлайн-форума "COVID-19 нас не остановит", который назвали "ежегодным".

Об этом говорится в письме, разосланном главам областных государственных администраций и подписанном заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В нем сказано, что мероприятие, в котором примет участие и Зеленский, посвящено повышению мотивации подростков и развитию лидерских качеств.

"В рамках указанного мероприятия запланированы выступления известных украинских и мировых спикеров, блогеров, предпринимателей, певцов на темы развития лидерских и коммуникационных навыков, предпринимательского мышления и блогинга", – сказано в документе.

Участникам необходимо заполнить анкеты, также им обещают розыгрыш призов. Организатором выступает Национальный совет детей и молодежи.

Вместе с тем в ОП просят глав ОГА обеспечить присутствие учеников 8-11 классов.

Обращение к главам ОГА.

Тем временем на сайте Воловецкой РГА опубликовали подробную программу, согласно которой мероприятие начнется в 13:50, а завершится в 17:20.

Программа форума. vrda.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с руководителями высших учебных заведений Украины Зеленский пожаловался на кадровый голод в стране. Президент отметил, что большая часть студентов не хочет оставаться в Украине.