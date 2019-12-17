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17 декабря • обновлено в 14:22
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"У всех должен быть одинаковый!" "Слуга народа" сделал заявление об особом статусе Донбасса

1.5т
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Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему в законопроекте об изменениях в Конституцию Украины нет "особого статуса" Донбасса.

По его мнению, все регионы Украины должны иметь уникальный статус. Об этом он сказал телеканалу "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас все регионы особенные. У всех должен быть особенный одинаковый статус", – заявил нардеп.

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Александр Корниенко

Александр Корниенко

Он также прокомментировал заявление представителей непризнанных республик "Л/ДНР" и Кремля о намерении изучить законопроект.

"По поводу заинтересованности к нашему закону со стороны других стран – это очень приятно, что изучается наш конституционный опыт. Возможно, они для себя что-то почерпнут в плане развития демократических традиций", – подчеркнул Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Персона
Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
переговоры по Донбассу Партия Слуга народа законопроект
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