"У всех должен быть одинаковый!" "Слуга народа" сделал заявление об особом статусе Донбасса

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему в законопроекте об изменениях в Конституцию Украины нет "особого статуса" Донбасса.
По его мнению, все регионы Украины должны иметь уникальный статус. Об этом он сказал телеканалу "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас все регионы особенные. У всех должен быть особенный одинаковый статус", – заявил нардеп.
Александр Корниенко
Он также прокомментировал заявление представителей непризнанных республик "Л/ДНР" и Кремля о намерении изучить законопроект.
"По поводу заинтересованности к нашему закону со стороны других стран – это очень приятно, что изучается наш конституционный опыт. Возможно, они для себя что-то почерпнут в плане развития демократических традиций", – подчеркнул Корниенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря его участниками было подписано коммюнике, один из пунктов которого обязывает Украину пролонгировать на 1 год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
10 декабря депутатами парламентской фракции "Слуга народа" был зарегистрирован соответствующий законопроект, а уже 12-го за него проголосовали.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что особый статус для Донбасса не будет введен в той форме, которой хочет добиться Россия. Он подчеркнул, что этот вопрос можно обсуждать и давить на РФ.
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