Схоже, що сьогодні стартує новий етап передвиборчих інтриг у нашій політичній пісочниці. Донині всі, від Путіна й до найрадикальніших націоналістів, воювали лише проти Порошенка. А саме сьогодні, з тих даних, які маю (не дарма ж літав до Варшави), там відбувається цікава зустріч, яка започатковує новий етап: усі проти всіх.
Так от, звично в робочий час під час пленарного тижня, сьогодні Юля Тимошенко зустрілася у польській столиці зі ще одним "світочем сучасності" Міхаїлом Саакашвілі. І говорили вони не зовсім на ту тему, яку Міхо щойно розкручував у Польщі для нечисленних гостей з України. Тобто не про те, "как свергнуть власть зажравшихся бариг", а про те, як разом "дружити" проти Анатолія Гриценка, який сьогодні становить загрозу рейтингам Тимошенко.
А я чомусь думав, що в них вистачить терпіння десь до осені... Однак дуже вже сильна сверблячка до влади.
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