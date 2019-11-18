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18 ноября • обновлено в 18:45
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"У вас ничего не получится!" Порошенко громко отреагировал на "подозрение" ГБР

3.3т
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что дела, которые массово производит ГБР против него, являются политическим заказом бывшей команды Януковича.

Об этом политик заявил во время включения из столичного аэропорта "Борисполь", куда он срочно вернулся, отменив ряд международных встреч в Турции.

"Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал агонизирующий председатель Государственного бюро расследований. Поскольку я находился с визитом в Турецкой республике, был вынужден отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину", – рассказал он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают и ничего у них не получится", – заявил Порошенко.

Пятый президент Украины также добавил, что вернулся для того, чтобы четко подчеркнуть, что это дело юридически слабое не только для профессиональных юристов, но и для студента-первокурсника. Это дело, с которой "куры смеются", – сказал он.

"Ибо обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти ... Может, они имеют в виду времена Януковича? И господин Труба вместе с господином Портновым решил позахищаты Януковича?", – заметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что был избран законным путем на свободных и прозрачных выборах, результаты которых были признаны миром.

"Я хочу подчеркнуть, что я был избран в результате всенародных выборов, которые были признаны образцовыми", – отметил он.

Несмотря на то, что в течение президентства Порошенко приходилось решать сложные вопросы, он ни разу не нарушал украинское законодательство.

"Кто в этом заинтересован? Конечно, господин Труба является лишь исполнителем. Заказчиком является бывшая команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих telegram каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации " – сказал Порошенко.

"Цель ее – запугать нашу команду. Цель ее – остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины", – отметил он.

"Я хочу подчеркнуть – ничего у вас не получится", – подчеркнул пятый президент Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе Петра Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", которое появилась в Telegram-канале заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, против пятого президента является российским заказом для ущерба репутации политика.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Роман Труба
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Тю. Ватные каналы недавно же писали, что Петя с семьей сбежал из страны? В который там раз... Зэватники - вы определитесь: бежал или не бежал?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Яким би він не був, але зараз Порох - КОЗАК. Не засцяв, як нинішній блаЗЕнь.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Мельничук Олександр, ты что куришь? Еврей Козак? Ну если только запорожский, тады да ...
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Белый господин
Белый господин
Ну, допустим, выборы были. А куда делся предыдущий президент? Импичмента по закону не было. Так что Потрошенко - узурпатор.
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