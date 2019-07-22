У Вакарчука обвинили Дубневича в краже голосов на мажоритарке: детали скандала

В партии Святослава Вакарчука "Голос" заявили, что народный депутат Украины (БПП) Богдан Дубневич, который лидирует на 118 мажоритарном округе по итогам выборов в Верховную Раду, ворует голоса у Галины Васильченко.

В пресс-службе "Голоса" отметили, что, согласно результатам экзит-пола, который провело социологическое агентство ФАМА, победителем должна стать именно их кандидат Васильченко, поскольку набрала 36,3% голосов. Реальный показатель ее ближайшего оппонента Дубневича – якобы 22,9%.

"Параллельный подсчет голосов, проведенный штабом "Голоса", показывает преимущество Галины Васильченко на более чем 1 500 голосов. Начиная с 22:00 21 июля, в информационно-аналитическую систему ЦИК "Выборы" вводились сведения прежде всего в отношении тех избирательных участков, где победил Дубневич Богдан Васильевич. На сайте ЦИК он отражен как победитель по этому округу с разрывом 3%", – возмутились в политсиле Вакарчука.

Вместе с тем, отмечается, что в вечернее время наблюдатели "Голоса" отметили аномальный скачок явки избирателей на сельских участках, который достигал иногда 90%, при общей явке по Львовской области в 53,42%.

Святослав Вакарчук Пресс-служба "Голоса"

Начиная ориентировочно с двух часов ночи, они фиксировали искусственное затягивание работы отдельных участковых избирательных комиссий. По мнению наблюдателей "Голоса", протоколы составлялись корректно не на всех участках. В результате протоколы и избирательная документация по отдельным УИК искусственно задерживаются и не доставляются в Окружную избирательную комиссию. Это именно те участки, где Васильченко существенно обходит Дубневича.

"Окружная избирательная комиссия дополнительно направляет на уточнение протоколы тех УИК, где выигрывает Васильченко, по надуманным техническим основаниям. По мнению штаба "Голоса", это делается с целью "выбить" невыгодные Дубневичу избирательные участки. По состоянию на 14:30 22 июля ситуация выглядит крайне угрожающей", – изложили свои претензии в "Голосе".

Кроме того, скандал прокомментировал и лидер партии Вакарчук. Он назвал происходящее осуществлением сценария похищения победы у кандидата "Голоса" в избирательном округе №118. "Есть все основания сомневаться в возможности установления честных результатов", – подчеркнул Вакарчук.

В связи с таким развитием событий "Голос" требует у Центральной избирательной комиссии безотлагательно заставить окружную и участковые комиссии 118-го округа выполнить требования закона и установить итоги голосования в пределах округа №118: принять протоколы УИК, внести их в ИАС "Выборы" и составить протокол об итогах голосования.

"Голос" призывает правоохранительные органы, прежде всего министра внутренних дел и Национальную полицию принять все возможные меры для обеспечения установления честного результата выборов в округе №118. Лидер партии также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться и принять меры для недопущения фальсификации волеизъявления на округе №118", – говорится в официальном заявлении партии.

В свою очередь, член "Голоса" Иван Примаченко напомнил на своей странице в Facebook о многочисленных скандалах, с которыми связывают имя Богдана Дубневича.

"Депутат и фигурант 39 антикоррупционных расследований Богдан Дубневич (тот самый, ставший известным по декларации с 11,5 млн долларов только наличными и селфи с убитыми им животными), перешел в контратаку. Есть все признаки манипуляций с волеизъявлением избирателей и подготовки к фальсификации результатов голосования", – пишет он.

Святослав Вакарчук Пресс-служба "Голоса"

Примаченко предупредил, что команда "Голоса" уже второй день ведет круглосуточное наблюдение и осуществляет защиту результатов выборов на 118 округе. Члены политсилы меняют друг друга посменно, чтобы не оставлять ОИК и помещения с документами без присмотра.

"Устали, но отработаем до последнего. Чтобы отстоять честный результат, нам сейчас очень нужна ваша поддержка – общественный резонанс вокруг этой ситуации. Темнота больше всего боится света", – обратился он к сторонникам партии Вакарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, в округе №118 после подсчета 75,53% голосов депутат из БПП, самовыдвиженец Богдан Дубневич также находился на первом месте (35,04%). За ним, по данным ЦИК, следовала представитель партии "Голос" Галина Васильченко (29,61%).

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