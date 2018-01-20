У Украины появился неожиданный союзник против России

Польша будет принимать более активное участие в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в комментарии Польскому радио.

Чапутович представил приоритеты Польши в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. По его словам, в Совете безопасности Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы в Совбезе Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права.

"Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, его нарушающая, - а это происходит также по соседству с Польшей, на востоке, в отношении Украины - не способствует безопасности", - сказал Чапутович.

Как сообщал "Обозреватель", Польша решила избавиться от российских дипломатов.