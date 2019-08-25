У Украины появился еще один союзник против России в G8

Канада вслед за Германией и Британией выступила против возвращения России в состав "Большой восьмерки" (G8).

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в рамках саммита G7, сообщают пресс-служба канадского правительства.

Так, во время встречи главы правительств согласились с тем, что восстановление РФ в группе возможно только после прекращения агрессии против Украины.

Джастин Трюдо 24 канал

Кроме того, Джонсон выразил благодарность главе канадского правительства за поддержку в осуждении ситуации с отравлением в Солсбери, которое произошло в марте 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

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