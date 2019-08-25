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У Украины появился еще один союзник против России в G8

2.5т Читать материал на украинском

Канада вслед за Германией и Британией выступила против возвращения России в состав "Большой восьмерки" (G8).

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в рамках саммита G7, сообщают пресс-служба канадского правительства.

Так, во время встречи главы правительств согласились с тем, что восстановление РФ в группе возможно только после прекращения агрессии против Украины.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

24 канал

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ЕС – за Украину: Зеленский обсудил с Туском возвращение России в G8

Кроме того, Джонсон выразил благодарность главе канадского правительства за поддержку в осуждении ситуации с отравлением в Солсбери, которое произошло в марте 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

  • Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

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Тема
Саммит G7
Персона
Джастин Трюдо
Место
Франция
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Какие могут быть со.зн ки у укурины? И коим боком эта недострана относится к G8???
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Если так, то ещё один признался в страхе перед Россией и Путиным.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Он не появился (этот союзник) - он всегда был.
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