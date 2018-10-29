"У Украины нет вариантов!" Озвучен тревожный прогноз войны с Россией

Украине сложно противостоять России, поэтому она может только реагировать на действия российской стороны.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net, отметив, что "у Украины нет никаких вариантов".

"Варианты есть у России, а у Украины – реакция. Хотя у Украины может быть несколько вариантов действий, но не тех, которые вы назвали (победить или ждать смены власти в России. – Ред.), а совсем других. То, что назвали вы, будет реакцией на действия России: или Путин продолжит делать то, что делает; или Путин изменит поведение. В этом смысле российская сторона доминирует", - подчеркнул он.

Грант добавил, что Россия фактически не ведет обычную войну против Украины, она сражается на нескольких фронтах: военном, на Азовском море, экономическом, правовом, социальном, использует политический шантаж.

"Ничего из этого Украина не использует против России. Как я говорил раньше, вам нужно создать группу из условно 20 смышленых человек, которые сядут и решат, что Украина должна сделать; что может сделать; что не должна делать; должна ли делать то, что делает; вести ли дальше переговоры о рыболовстве в Азовском море, которые вот недавно продолжились", - уточнил эксперт.

По его словам, нужно критически осмыслить, что действительно представляет ценность для Украины, что это значит, как повлияет на отношения с РФ и даст ли преимущества для войны на дальнюю перспективу.

"Но я думаю, что Путин все равно будет продолжать эту войну, потому что он посвятил себя ей", - заключил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин выступил с наглым заявлением, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.