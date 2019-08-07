У ЦИК появились проблемы с результатами выборов: в чем дело

Центральная избирательная комиссия опубликовала в официальных изданиях "Урядовий кур’єр" и "Голос України" список избранных народных депутатов без одного имени – победителя по мажоритарному округу №210, который не установлен.

Об этом сказано в сообщении комиссии на странице в Facebook.

"В списке народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 отсутствует информация об избранном депутате в одномандатном избирательном округе №210", – объяснили в ЦИК.

В комиссии пообещали обнародовать имя победителя сразу после того, как будут установлены результаты выборов в округе.

Центризбирком Корреспондент

ЦИК также напомнил требования к будущим нардепам.

"Официальное обнародование Центральной избирательной комиссией результатов выборов народных депутатов Украины является основанием для увольнения с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и принятия решения о прекращении действия другого представительского мандата лица, избранного народным депутатом Украины", – подчеркнули в комиссии.

Также в ЦИК отметили, что будущие нардепы должны подать соответствующие заявления не позднее чем на двадцатый день с дня официального обнародования результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЦИК не успел официально огласить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду до 5 августа, как того требует законодательство. В указанную дату он признал избранными семь народных депутатов Украины из последних восьми. Проблема возникла из-за 210 округа.

Напомним, кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, угрожал членам окружной избирательной комиссии. Он не желал мириться с победой самовыдвиженца Бориса Приходько.

Приходько пожаловался на фальсификации в подсчете голосов на 210-м округе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В связи с этим жители города Прилуки (Черниговская область) собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210-го округа.

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