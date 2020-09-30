У Тищенко отреагировали на обвинения Лероса и назвали его "предателем Украины"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что обвинения нардепа Гео Лероса в якобы подготовке покушения на него – полная ерунда.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на комментарий пресс-служба Тищенко. Также там заявили, что Лерос "предал" президента Украины Владимира Зеленского.

"Гео Лерос – это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека", – сказано в сообщении.

Также там добавили, что Лерос пытается "дискредитировать" команду Зеленского.

"Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", – резюмировала пресс-служба Тищенко.

Напомним, 1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что располагает аудиозаписями, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и "слуга народа" Николай Тищенко якобы планируют на него покушение.