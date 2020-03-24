Народный депутат Украины, член группы "Довіра" Сергей Вельможный подтвердил, что у его сына диагностировали коронавирус. При этом сам политик прошел три теста, каждый из которых показал негативный результат, но все еще находится под подозрением.
Об этом народный депутат заявил в комментарии OBOZREVATEL. Вельможный вместе с сыном находится в инфекционном отделении Александровской больницы. "Нет медикаментов и протокола лечения. Я под подозрением, у сына – положительный (результат теста на коронавирус. – Ред.)", – рассказал депутат.
Вельможный прошел три теста, каждый из которых показал негативный результат. Однако подозрение на коронавирус все еще остается. У нардепа температура 37,5, он остается в изоляции. Грядущее внеочередное заседание Верховной Рады он пропустит, сейчас читает юридическую литературу, рассказал политик.
"Температура 37,5. Третий тест – отрицательный. Медсистема не готова! На заседании не буду по состоянию здоровья! Проводить нужно с мерами безопасности, чтобы принять важные законы и перейти работать дистанционно", – рассказал депутат.
Отметим, что Вельможный 17 марта присутствовал на заседании Верховной Рады, что подтверждается его голосованиями.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, депутат Сергей Шахов, который находится в больнице с коронавирусом, заявил, что у его соратника, депутата группы "Довіра" Сергея Вельможного, также подозревают COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.
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