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У Степанова ответили на слухи о выдвижении на выборах в Одессе

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
2,4 т.
У Степанова ответили на слухи о выдвижении на выборах в Одессе

Глава Минздрава Максим Степанов не намерен баллотироваться от партии "Слуга народа" в Одесский областной совет.

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-служба министра, отметив, что обнародованная в СМИ информация не соответствует действительности.

"Откуда вы взяли эту информацию? Министр пока концентрирует все внимание на вопросах здравоохранения", – говорится в сообщении.

Добавим, ранее информацию о том, что Степанов возглавит список "Слуг народа" на местных выборах в облсовет Одессы опубликовала народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская. Аналогичные данные также обнародовал и нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Об источниках обнародованной информации ни Бобровская, ни Гончаренко не сообщали.

У Степанова ответили на слухи о выдвижении на выборах в Одессе

Напомним, 12 января 2017 пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Степанова руководителем Одесской областной государственной администрации. 10 апреля 2019 года его уволили. С 30 марта 2020 Степанов возглавляет министерство здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа" выдвинули украинской комика Олега Филимонова.

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УкраинаМестные выборы в Украине 2020Министерство здравоохраненияМаксим Степанов
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