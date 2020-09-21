У "Слуги народа" нашли "аномальное преимущество" перед местными выборами

Партия "Слуга народа" получила руководящие должности в большинстве территориальных избирательных комитетов – 325 из 532.

О "преимуществе" перед местными выборами в Украине, которые пройдут 25 октября, сообщило издание "Страна". В материале отметили, что ТИК будут играть ключевую роль при подсчете голосов.

В каждой из ТИК есть по три руководящие должности: председатель, заместитель председателя и секретарь. Таких должностей во всех комитетах в сумме насчитывается 1596. Отмечается, что особую ценность имеет должность председателя, который ведет заседания комиссии и может управлять процессом принятия решений.

Всего членов ТИК от "Слуги народа" 12,5 %, однако партия получила руководящие должности в 61,1% избиркомов.

Количество членов ТИК от партий strana.ua

При этом партии ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Европейская солидарность" получили руководящие должности чуть больше чем в 40 % ТИК каждая, а "Голосу" досталась почти треть таких должностей.

Руководство ТИК в разрезе областей и партий strana.ua

Издание утверждает, что такое распределение свидетельствует о том, что "процесс распределения должностей в ЦИК был вполне управляем и осуществлялся в ручном режиме".

"Даже чисто теоретически не может партия, выставившая чуть больше 12% всех членов теризбиркомов, получить руководящие должности в 61% из них, если такое распределение должностей было случайным. В такой ситуации велики риски тотальных манипуляций и фальсификаций на уровне подсчета голосов и контроля за этим процессом", – заявило издание.

Важно: ТИК не оформляют протоколы и не считают бюллетени. Однако они решают, принимать или нет (например, в случае нарушений) протоколы из избирательных участков, а также определяют, как учитывать результаты голосования на конкретных участках.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины считают, что никаких оснований для переноса местных выборов 25 октября 2020 года нет. Единственная причина, по которой это могло бы случиться, – резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Центральная избирательная комиссия Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина. Избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температурой до 37,3 градусов.