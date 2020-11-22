У Штепы решили забрать мандат депутата в Славянске
Партия развития и мира исключила из своего состава бывшую городскую главу Славянска Нелю Штепу. Также ее лишат мандата депутата Славянского городского совета.
В заявлении политсилы говорится, что процедура начата в рамках требований 38-й статьи Закона Украины О статусе депутатов местных советов, передает издание "Восточный вариант". Причиной радикальных действий стало то, что Штепа публично поддержала кандидата в мэры города от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Павла Придворова.
В партии отметили, что это противоречит официальной позиции силы, от которой она избралась в городской совет Славянска.
В заявлении уточняется, что сама партия во втором туре выборов на пост городского головы поддерживает действующего мера Славянска Вадима Ляха.
"Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде предает своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Неле Штепе, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей", – говорится в заявлении партии.
Отметим, 20 ноября Штепа приняла участие в брифинге вместе с Придворовым, хотя еще месяц назад критиковала членов партии ОПЗЖ, обвиняла в пиаре на ее имени и отсутствии поддержки во время пребывания в СИЗО по обвинению в сепаратизме.
"Неля Штепа забыла, что меньше месяца назад именно от штаба ОПЗЖ и Павла Придворного на нее лились реки черного пиара и компромата. Она не хочет вспоминать, как народные депутаты от ОПЗЖ делали все возможное, чтобы она и дальше оставалась за решеткой по обвинениям в сепаратизме", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Обвиняемая в сепаратизме бывшая глава Славянска Неля Штепа прошла в горсовет от "Партии мира и развития".
Она боролась и за кресло мэра, однако во второй тур не вышла – за нее проголосовали только 4596 жителей города.
В августе в Славянске появились агитационные билборды с ней, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Два главных конкурента Штепы на выборах мэра Славянска также сотрудничали с российскими наемниками "ДНР" в 2014 году, заявил блогер Денис Казанский.
По данным экзитполов, мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020. Отмечалось, что во втором туре в борьбе за кресло мэра он столкнется с Нелей Штепой, которая набрала 23,1%, однако результаты оказались другими.
Бывшая глава Славянска Неля Штепа эмоционально отреагировала на результаты местных выборов, заявив, что ее "кинули и продали".