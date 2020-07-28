У шайки грантоедов, инициировавших отставку Степанова, конфликт интересов с нашим государством, ибо они длительное время получали доходы от налогоплательщиков другой страны.

К слову, кто такие грантоеды. Это не те люди, которые получают гранты. На гранты делается наука, проводятся исследования, мои ученики имеют возможность, выиграв мелкие гранты, посещать различные международные конференции и т.д.

Грантоед - это человек без должного образования, работающий в различных общественных организациях и получающий абсолютно неадекватные доходы в нашей нищей стране, например, тысячи долларов только зарплаты и миллионы на какую-то там борьбу. Например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем. Или с коррупцией ...)

Потом эти люди вдруг получают государственные должности. И рассказывают всем мантры про Богатырёву. Хотя по ущербу для отрасли, для больных перещеголяли уже не только ее, но и некоторых нацистских докторов. Ибо, читая отчеты счётной палаты про поставленные просроченные лекарственные средства, например, для онкобольных детей, приходят в голову именно такие ассоциации.

Вот прямо вижу, как в Европе активиста ставят руководить стратегической отраслью. Или бренд менеджера промоакций пива. Или оператора заправочных станций...) коллектора, архитектора и т.д.

Ну, конечно, они против Степанова....

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