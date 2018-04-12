У Савченко анонсировали сроки проверки на детекторе лжи

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая находится в СИЗО под арестом, согласовала со следователем дату допроса с использованием детектора лжи.

Об этом сообщил адвокат нардепа Олег Соловей, сообщает "Украинская правда".

"Мы с Надеждой Викторовной и следователем встречались после обеда и обсуждали вопросы о проведении экспертизы на полиграфе. Предварительный план есть. Сейчас он согласовывается с экспертом. Предварительная дата есть", - сказал адвокат.

Юрист отказался назвать точную дату, но подтвердил, что допрос состоится на текущей неделе.

"Сейчас следователи эти вопросы согласуют с экспертом. Наши вопросы также передадут эксперту. Мы сегодня достаточно много поработали с 14 практически до 17 часов", - сказал он.

Адвокат также отметил, что нардеп, которая объявила голодовку, во время встречи чувствовала себя нормально.

"Состояние ее нормальное, достаточно энергично мы сегодня поработали. Вопрос о больнице сих пор не обсуждался", - рассказал адвокат.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

В тот же день нардеп объявила, что начинает голодовку.