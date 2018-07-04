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У России нет "красных линий": Порошенко объяснил, почему в Украине война

1.5тЧитать новость на украинском

Россия не перед чем не остановится в достижении своих целей, в том числе и перед войной.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС, передает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что конфликт на Донбассе не замороженный и там идет настоящая война.

"Если в января 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - сказал президент.

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"Это не замороженный конфликт. Это горячая война", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина "борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории".

Президент отметил, что в Минске были подписаны важные документы 5 и 19 сентября 2014 года, а также 12 февраля 2015 года.

"Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко в интервью испанскому изданию El Paіs заявил, что Россия напала на Украину, потому что украинцам неприемлема сама мысль оставаться в рамках СССР и Российской Империи.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
Россия напала? Ахахаха срочно объявить войну агрессору, закрепить законом, состряпать восьмую могилизацию,уголь и газ у России не покупать, вернуть все конфеты с полок российских магазинов
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2 из 5 ответов | показать все
Київський Євген
Київський Євген
Ivan Rus, а ты, урод, типа на Донбассе в окопах?! Ну насмешил, диванный вояка
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Ivan Rus
Ivan Rus
Васильев Александр, трусливый бандеровский уклонист
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2
1

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