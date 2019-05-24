У Путина заговорили о встрече с Зеленским: названы условия

Россия выступает за саммит в нормандском формате после того как Киев определится со своей командой.

Это не должна быть "встреча ради встречи", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Эти вопросы рассматриваются, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне. - Вместе с тем такая встреча требует подготовки, а также завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине".

Пресс-секретарь главы российского государства призвал "набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны". По его словам, Россия должна понять, "насколько украинская сторона готова следовать Минским договоренностям о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон".

Путин и Зеленский

"После этого на повестку дня уже может встать вопрос о нормандском саммите", — уточнил Песков.

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против принимать участие в такой встрече. "Нормандский процесс является безальтернативным. И это в ходе беседы (с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель) подтвердил президент Путин. Должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием мировоззрения политической команды в Украине", — заключил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили необходимость полного выполнения Минских соглашений. Политики выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате".

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