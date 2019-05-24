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У Путина заговорили о встрече с Зеленским: названы условия

3.7тЧитать материал на украинском

Россия выступает за саммит в нормандском формате после того как Киев определится со своей командой.

Это не должна быть "встреча ради встречи", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Эти вопросы рассматриваются, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне. - Вместе с тем такая встреча требует подготовки, а также завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине".

Пресс-секретарь главы российского государства призвал "набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны". По его словам, Россия должна понять, "насколько украинская сторона готова следовать Минским договоренностям о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон".

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"После этого на повестку дня уже может встать вопрос о нормандском саммите", — уточнил Песков.

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против принимать участие в такой встрече. "Нормандский процесс является безальтернативным. И это в ходе беседы (с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель) подтвердил президент Путин. Должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием мировоззрения политической команды в Украине", — заключил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили необходимость полного выполнения Минских соглашений. Политики выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате".

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Темы
Российско-украинский конфликтМинские договоренностиВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Теги
нормандский форматвойна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с росийскими выплядками ни встречаться ни договариваться ни о чем не будут! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Nikola Igor
Nikola Igor
Кацапы!!! Нахрен вы нужны со своими встречами. Идите в жопу.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
С бандерами неонацистами не о чем говорить, их только уничтожать нужно.
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