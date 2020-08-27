У Путина высказались о встрече глав "нормандской четверки" в сентябре

В Кремле неопределенно высказались о возможности проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" в сентябре.

Во время общения с журналистами 27 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о завершении подготовки встречи пока нельзя сказать, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается саммита "нормандского формата", то это вопрос подготовки. Встреча в верхах должна быть подготовлена. Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена. Наверное, вряд ли это кто-то сможет сделать", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина прокомментировал перенос встречи на уровне советников, которая была запланирована на 28 августа.

"Согласовываются графики, согласовывается повестка дня. Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция и Германия поддержали инициативу Украины о проведении встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел в сентябре.

Также президент Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Германии заявил, что была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров стран "нормандии" (Украина, Франция, Германия, Россия) в конце сентября.