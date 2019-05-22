У Путина с Зеленским есть проблема – российский журналист

Президент Украины Владимир Зеленский станет для главы РФ Владимира Путина "гораздо большей проблемой", чем его предшественник – Петр Порошенко.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист Александр Рыклин. По его мнению, "очевидным образом Зеленский станет для него гораздо большей проблемой, чем был Порошенко. Просто потому, что Зеленский – не функция, а человек".

"Я не хочу его никак оценивать, ни в коем случае дорогим гражданам Украины свои оценки не навязываю, но по инаугурации было видно: перед нами живой человек. С живыми людьми у Путина проблемы. Потому что это не функция", - пояснил журналист.

Владимир Зеленский в день инаугурации Команда Зе

"Он не понимает, что делать, он не знает, как из этой ситуации выруливать. Все дальнейшие разговоры про минский формат и необходимость ему следовать выглядят не просто смешными, а просто какими-то глупыми. Нелепо дальше талдычить Зеленскому про эти вещи", - заявил Рыклин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил: "Зеленскому надо четко держать свою позицию и ждать, когда Путин к нему придет. Путин никуда не денется".

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