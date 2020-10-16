У Путина прокомментировали вопрос Зеленского о Будапештском меморандуме

Мирослав Семенюк Политика 14:44, 16.10.2020 Обновлено: 16:03, 16.10.2020

В Кремле заявили, что будут вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума.

Как сообщает УНИАН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль готов реагировать на инициативы Украины только по реализации Минских договоренностей.

"Вот это то, что, с нашей точки зрения, очень нужно для украинского народа", – отметил он.

На уточняющий вопрос, готов ли Кремль вернуться к Будапештскому меморандуму, Песков ответил: "Я все сказал, что хотел сказать на эту тему".

Вопросы Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.

  • Пятый вопрос звучит: "Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?"

  • Позже в Офисе президента разъяснили суть пятого вопрос Зеленского.

  • "Учитывая продолжительность нарушения одним из государств-подписантов его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Генерал ВСУ Кривонос: Путин боится потока гробов в РФ, поэтому вынужден считаться с украинской армией

Азербайджанские военные отбили более 40 населенных пунктов в Карабахе, – Алиев

В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского

Украинцев будут по-новому наказывать за маски на подбородках: Кабмин озвучил штрафы

В России выдали, что британская вакцина от COVID-19 превратит людей в обезьян