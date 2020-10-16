У Путина прокомментировали вопрос Зеленского о Будапештском меморандуме

В Кремле заявили, что будут вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума.

Как сообщает УНИАН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль готов реагировать на инициативы Украины только по реализации Минских договоренностей.

"Вот это то, что, с нашей точки зрения, очень нужно для украинского народа", – отметил он.

На уточняющий вопрос, готов ли Кремль вернуться к Будапештскому меморандуму, Песков ответил: "Я все сказал, что хотел сказать на эту тему".

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