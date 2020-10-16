У Путина прокомментировали вопрос Зеленского о Будапештском меморандуме
Зеленский хочет спросить у украинцев, нужно ли на международном уровне поставить вопрос о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом
Кремль готов реагировать на инициативы Украины только по реализации Минских договоренностей
В Кремле заявили, что будут вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума.
Как сообщает УНИАН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль готов реагировать на инициативы Украины только по реализации Минских договоренностей.
"Вот это то, что, с нашей точки зрения, очень нужно для украинского народа", – отметил он.
На уточняющий вопрос, готов ли Кремль вернуться к Будапештскому меморандуму, Песков ответил: "Я все сказал, что хотел сказать на эту тему".
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
Пятый вопрос звучит: "Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?"
Позже в Офисе президента разъяснили суть пятого вопрос Зеленского.
"Учитывая продолжительность нарушения одним из государств-подписантов его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.