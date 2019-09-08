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8 сентября • обновлено в 12:52
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У Путина после обмена внезапно предложили новую сделку Зеленскому

14.6т Читать материал на украинском

Россия предложила Украине заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование граждан двух стран на паритетных началах.

С такой инициативой выступила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба омбудсмена.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", – заявила она.

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Обмен между Украиной и Россией

Обмен между Украиной и Россией

Коллаж

Москалькова прокомментировала обмен, который состоялся между Украиной и Российской Федерацией 7 сентября. По ее словам, он "открыл новую страницу в отношениях" между странами.

"Этому гуманитарному шагу предшествовала большая кропотливая работа в русле правозащитной дипломатии, которая началась после разговора президента России Владимира Владимировича Путина и президента Украины Владимира Александровича Зеленского 11 июля 2019 года", – отметила омбудсмен.

В местах заключения в Украине, по ее мнению, остается еще немало россиян, "нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому важно продолжать работу".

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

ombudsmanrf.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

  • После обмена МИД РФ потребовало от Украины снять блокаду с "Л/ДНР" и возобновить выплаты пенсий.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Украинские политзаключенные в России
Персона
Татьяна Москалькова
Место
Россия
Теги
политика военнопленные обмен
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Полежаев Виталий
Полежаев Виталий
То есть фашитсты будут убивать нас на нашем Донбассе и мы если поймаем будем их отпускать, то есть отпускать террористов. это значит, что мы не признаём поддержку терроризма московитами в Украине и это будет закреплено законодательно. Зато за захваченых террористами на Донбассе наших военных московиты ответственности не понесут. Напомню, что когда-то фашистская Московия объявила свои законы выше международных. Мы свои не ставили выше международных поэтому паритета законов быть не может в случае международного судебного спора. Кроме того фашисты нарушили массу договоров в рамках СНГ, БМ, между Украиной и Московией, а также это попытка ОБЪЕДИНИТЬ законодательство двух стран где закон фашистов имеет приоритет, а не паритет в международных отношениях. Сама по себе попытка втягивание законов Украины и Московии в общее законодательное поле говорит обо многом. Украинцы, готовтесь мстить московитам сами если зелебанде плевать на НАШИ законы.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Полежаев Виталий, фашисты в азове служат.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Все правильно, чтобы не было правовых преград.
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CARGO 100
CARGO 100
Какая "сделка"? Лучше сразу стригите чубы, снимайте шаровары и сдавайтесь ...
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