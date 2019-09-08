У Путина после обмена внезапно предложили новую сделку Зеленскому

Россия предложила Украине заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование граждан двух стран на паритетных началах.

С такой инициативой выступила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба омбудсмена.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", – заявила она.

Обмен между Украиной и Россией Коллаж

Москалькова прокомментировала обмен, который состоялся между Украиной и Российской Федерацией 7 сентября. По ее словам, он "открыл новую страницу в отношениях" между странами.

"Этому гуманитарному шагу предшествовала большая кропотливая работа в русле правозащитной дипломатии, которая началась после разговора президента России Владимира Владимировича Путина и президента Украины Владимира Александровича Зеленского 11 июля 2019 года", – отметила омбудсмен.

В местах заключения в Украине, по ее мнению, остается еще немало россиян, "нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому важно продолжать работу".

Татьяна Москалькова ombudsmanrf.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

После обмена МИД РФ потребовало от Украины снять блокаду с "Л/ДНР" и возобновить выплаты пенсий.

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