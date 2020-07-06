У Путина ответили на готовность ВМС Украины ко вторжению России

Политика 15:55, 6.07.2020 Обновлено: 15:55, 6.07.2020

В Кремле считают глупостью и нагнетанием обстановки заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности украинского флота дать отпор российским военным в случае атаки на Херсонскую область.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он заявил, что такие высказывания не способствуют улучшению ситуации на юго-востоке Украины.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке" – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что наши военные готовятся к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.

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