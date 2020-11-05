У Путина ответили Кравчуку на план по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе отличается от сути Минских договоренностей.

В то же время он отметил, что якобы не знает, был ли упомянутый план передан представителям России для ознакомления, сообщает Интерфакс-Украина.

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне", – сказал спикер Владимира Путина.

"Я не знаю, был ли этот план получен российской стороной и был ли он уже изучен, что, безусловно, необходимо, чтобы сформулировать позицию", – добавил Песков.

Также пресс-секретарь президента России затронул тему встречи глав государств в "нормандском формате".

"Нового ничего не скажешь. Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата. Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств", – высказался Песков.

"К ранее достигнутым договоренностям можно отнести те, которые были достигнутые год назад в Париже. Если бегло ознакомиться с доступным для публики документом, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", – подытожил он.

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