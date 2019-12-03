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3 декабря • обновлено в 12:34
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У Путина открестились от угроз Володина о захвате областей Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил угрозу спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина о выходе из Украины нескольких областей как оценочное суждение.

Такую позицию он озвучил в комментарии журналисту Роману Цимбалюку. Видео с его ответом появилось в видеоблоге украинца на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы знаете, что внешняя политика Российской Федерации формулируется по нашей конституции президентом и реализуется Министерством иностранных дел. Безусловно, разделяют все ветви власти в России обеспокоенность и исходят из неприемлемости подобных демаршей, это однозначно. Но что касается других оценочных заявлений, то здесь я бы рекомендовал вам обратиться в Госдуму", – уклончиво прокомментировал скандал Песков.

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Дмитрий Песков

"РИА Новости"

В свою очередь Цимбалюк увидел в его ответе намек на возможное повторение в Украине сценария оккупации Крыма и Донбасса.

"Что мы слышим? Как Кремль отмежевался от заявления Володина. То есть, когда Володин говорит о выходе областей Украины из украинского государства, то как бы это оценочное мнение. И мы тут убеждаемся и слышим, что решение по этому вопросу принимает президент России. Опять мы возвращаемся к тому, что произошло в Крыму и на Донбассе", – объяснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Песков Роман Цимбалюк Владимир Путин Вячеслав Володин
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тьфу, опять русня намутила. Так я не понял, мне выкапывать у деда на огороде машингевер-42, или пусть пока остаётся на месте ?.....
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Mega Death
Mega Death
Всегда этим глупым селюкам всё разжевывать необходимо!)) Оценочное , сказали, значит оценочное. России не нужны Закарпатье и Буковина с Галицией даром))
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы в истерике от этих слов уже целую неделю бьются.
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Хо Хол
Хо Хол
Хо Хол, вот это я понимаю МОЩНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
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