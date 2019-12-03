У Путина открестились от угроз Володина о захвате областей Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил угрозу спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина о выходе из Украины нескольких областей как оценочное суждение.
Такую позицию он озвучил в комментарии журналисту Роману Цимбалюку. Видео с его ответом появилось в видеоблоге украинца на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Вы знаете, что внешняя политика Российской Федерации формулируется по нашей конституции президентом и реализуется Министерством иностранных дел. Безусловно, разделяют все ветви власти в России обеспокоенность и исходят из неприемлемости подобных демаршей, это однозначно. Но что касается других оценочных заявлений, то здесь я бы рекомендовал вам обратиться в Госдуму", – уклончиво прокомментировал скандал Песков.
Дмитрий Песков
"РИА Новости"
В свою очередь Цимбалюк увидел в его ответе намек на возможное повторение в Украине сценария оккупации Крыма и Донбасса.
"Что мы слышим? Как Кремль отмежевался от заявления Володина. То есть, когда Володин говорит о выходе областей Украины из украинского государства, то как бы это оценочное мнение. И мы тут убеждаемся и слышим, что решение по этому вопросу принимает президент России. Опять мы возвращаемся к тому, что произошло в Крыму и на Донбассе", – объяснил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
председатель нелегитимной Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей.
Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар ответил, что Володин пытается разжечь межнациональную вражду в Украине заявлением об "утрате еще нескольких областей".
Также министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозамиВолодина по поводу распада Украины.
Кроме того, заявление Вячеслава Володина о том, что Украина может потерять ряд областей, вызвало большой резонанс в соцсетях.
А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поставил на место Володина, ответив, что Украина сама готова принять пару областей РФдля возобновления исторической справедливости.
Кроме того, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине есть единый многонациональный украинский народ. Он заверил, что власть не допустит раскола общества и потери новых территорий.
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