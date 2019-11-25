Никакого тет-а-тета: у Путина отказались от личной встречи с Зеленским

На полях саммита "нормандской четверки" отдельная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не планируется.

Об этом заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет "нормандский формат", так или иначе в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", – сказал он.

Зеленский и Путин

Также Песков рассказал, что Путин в рамках подготовки к "нормандскому саммиту" провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

"Затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в "нормандском формате", – цитирует слова Пескова ТАСС.

"На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин. Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны", – добавил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

изначально СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина 18 ноября состоялся телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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