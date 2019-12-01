У Путина официально озвучили главную цель встречи с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью встречи лидера страны Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским будет "попытка найти какие-то решения".

Такое мнение он озвучил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", написало издание "Вести.Ru". По словам Пескова, ранее президенты общались "весьма и весьма неплохо" по телефону.

"Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить", – сказал пресс-секретарь лидера РФ.

Он отметил, что встреча "будет ознакомительной, ведь личное общение отличается от телефонного разговора".

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", – подчеркнул Песков.

По его словам, в любом случае Путин и Зеленский пообщаются. А каким будет формат –выяснится ближе к самому мероприятию. Пресс-секретарь президента России также уточнил, что обсуждение встречи носит рабочий характер и в ней заинтересованы обе стороны.

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