Главная Новости
1 декабря • обновлено в 13:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

У Путина официально озвучили главную цель встречи с Зеленским

1.6т
Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью встречи лидера страны Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским будет "попытка найти какие-то решения".

Такое мнение он озвучил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", написало издание "Вести.Ru". По словам Пескова, ранее президенты общались "весьма и весьма неплохо" по телефону.

"Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить", – сказал пресс-секретарь лидера РФ.

Он отметил, что встреча "будет ознакомительной, ведь личное общение отличается от телефонного разговора".

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", – подчеркнул Песков.

По его словам, в любом случае Путин и Зеленский пообщаются. А каким будет формат –выяснится ближе к самому мероприятию. Пресс-секретарь президента России также уточнил, что обсуждение встречи носит рабочий характер и в ней заинтересованы обе стороны.

Новость обновляется.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Яра Дорош
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
9
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги