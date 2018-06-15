"У Путина будут развязаны руки": Тука рассказал, когда ждать обострения на Донбассе

Обострения ситуации на Донбассе можно ожидать в августе-сентябре, когда в России закончится чемпионат мира по футболу.
В этом уверен первый замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Новое время".
По его словам, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Россия отвергла предложение придерживаться перемирия на Донбассе.
"Еще в конце прошлого года мы говорили министерству, что в августе-сентябре следует ожидать обострения. Ведь тогда в России как раз завершится Чемпионат мира по футболу, поэтому у Путина будут развязаны руки", - отметил он.
Чиновник выразил уверенность, что американское вооружение, поступившее на вооружение Украины не помешает агрессии.
"И Javelin их не остановят. Это не оружие, и ее так много, чтобы остановить РФ. Тактически, это может отбить охоту осуществлять на каком-то направлении танковые атаки. Но никак не стратегически", - добавил он.
По его словам, в Украине в это время начнется нестабильный период избирательной кампании.
"Популисты разного сорта начнут вешать на уши лапшу и расшатывать ситуацию изнутри. И это довольно благоприятный момент, чтобы идти на какие-то действия, поднимая ставки, и выдвигая вслед определенные требования", - считает Тука.
Он обратил внимание, что с начала войны Россия осуществляет провокации и за пределами Донбасса, в частности, с помощью политико-информационных вбросов.
"Мы наблюдаем обострение провокационных действий со стороны России на всех фронтах - и это будет продолжаться до тех пор, пока Россию не дожмут. А это можно сделать, по-моему, только путем ужесточения санкций. К сожалению, нынешний санкционный режим не слишком действенный, поэтому России откровенно плевать на него", - отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МИД России указал на обострение ситуации на Донбассе.
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