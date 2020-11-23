У премьера Казахстана подтвердили проблемы с ПЦР-тестами Криклия

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин не встретился с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием из-за просроченных ПЦР-справок членов украинской делегации.

Об этом сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу правительства республики. До этого в СМИ сообщали о якобы фальшивых тестах участников украинской делегации.

"В рамках визита в Казахстан министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия 12 ноября подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством инфраструктуры Украины", – сказано в сообщении.

С украинской делегацией встретился заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

При этом казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства республики и министра инфраструктуры Украины Криклия.

"Однако в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась", – сообщили в пресс-службе.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, в целях обеспечения безопасности участников встречи, необходимо соблюдение ряда санитарных правил и условий, в том числе наличие справки об обследовании на COVID-19 методом ПЦР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского якобы не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивых тестов на COVID-19.