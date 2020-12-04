У Порошенко заявили о готовности усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях

Фракция "Европейская солидарность" сразу же после скандального решения Конституционного суда Украины внесла законопроекты для восстановления антикоррупционной инфраструктуры, однако монобольшинство не стало их рассматривать. Документ является компромиссным, однако политсила готова вносить в него изменения и усиливать ответственность за ложь в декларациях.

Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что электронное декларирование, введенное командой пятого президента Петра Порошенко, является важным условием безвизового режима.

"Политическая команда президента Петра Порошенко ввела электронное декларирование. Наша команда пять лет декларировалась и проходила полную проверку наших деклараций. Что же произошло, когда в стране наступил "интеллектуальный локдаун"? Сначала "Слуги" отложили введение деклараций в 2019 году на два месяца, потом по полному согласованию с Банковой, о чем говорит "архитектор" президента Зеленского Богдан, было принято это скандальное решение Конституционного суда. Да и сейчас Зеленский и его команда до последнего тянули кота за хвост, чтобы еще и этот год миллионы чиновников, в том числе присутствуют в этом зале "слуги", избежали проверки деклараций", – отметила Геращенко.

По ее словам, непринятие этого закона грозит потерей безвиза, потому что электронное декларирование – одна из важных частей его либерализации. Так же, по словам нардепа, это чревато тем, что тысячи чиновников снова уйдут от ответственности.

"Наша политическая команда в первый день после скандального решения Конституционного суда внесла ряд законопроектов о полном восстановлении уголовной ответственности. К сожалению, в этом сессионном зале не нашлось политической воли, чтобы даже рассмотреть их на комитете, даже вынести в сессионный зал. Поэтому мы как компромисс подписывали законопроект Разумкова и работали в рабочей группе для того, чтобы вернуть уголовную ответственность", – сказала Геращенко.

Сопредседатель фракции отметила, что законопроект Владимира Зеленского предусматривает недекларирование силовых структур, поэтому его нельзя поддерживать.

"Чтобы те, кто причастен к оборонному заказу, те, кто имеет коррупционные риски опять не декларировались. Поэтому, конечно, законопроект рабочей группы является компромиссным, а мы готовы завтра уже внести в него изменения и голосовать за усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях" , – резюмировала Геращенко.