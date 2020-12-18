У Порошенко заявили о готовности обжаловать назначение Шкарлета в суде

Партия "Европейская солидарность" обратилась к регламентному комитету Верховной Рады с требованием рассмотреть вопрос о незаконном назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки из-за фактов неперсонального голосования депутатов.

Как сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, фракция готова подавать в суд на нелегитимного министра.

"Требуем от регламентного комитета рассмотреть голосования за Шкарлета, которое состоялось с нарушениями. Если бы у Шкарлета была честь и совесть, он бы сейчас подал в отставку. Мы как фракция готовы подавать в суд на нелегитимного министра", – подчеркнула нардеп.

Она отметила, что по требованию "Европейской солидарности" и "Голоса" состоялось совещание с руководством парламента о массовых фактах неперсонального голосования, так называемого кнопкодавства депутатов.

"У нас есть основания утверждать, что за плагиатора-Шкарлета проголосовали с кнопкодавством, чужими карточками", – подчеркнула Геращенко.

"Руководство Верховной Рады признало, что законы об уголовной ответственности за кнопкодавство, о которых так кричал Зеленский как о зеленых достижения, – не работают. Никто из "слуг" не понес никакой ответственности за кнопкодавство", – отметила депутат.

Сопредседатель фракции сообщила, что "Европейская солидарность" предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 17 декабря, Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.