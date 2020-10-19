У Порошенко заявили, что запрет книги о "Деле Стуса" возвращает Украину во времена сталинских репрессий

Решение Дарницкого районного суда о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" из-за упоминания в ней народного депутата от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука является прямым доказательством сценария возвращения Украины в орбиту "русского мира", который реализует действующая власть Украины.

С такой заявлением выступили в партии "Европейская солидарность". Там отметили, что решение суда вводит в независимую Украину классическую цензуру, присущую отсталым тоталитарным странам, и перечеркивает всякие перспективы построения в Украине свободного демократического общества.

"Ползучий реванш "пятой колонны" Кремля уже дошел до запрета исторической правды о репрессиях тоталитарного режима против выдающегося деятеля украинской национально-освободительной борьбы", – сказано в заявлении.

В "Евросолидарности" отметили, что каждый политик должен нести ответственность за свои действия, а запрет распространять историческую книгу с достоверными данными, по убеждению партии, возвращает наше государство во времена сталинских репрессий, когда все украинское уничтожалось.

"Европейская солидарность" считает подобное "правосудие" недопустимым и призывает все политические силы, участвующие в избирательном процессе, предоставить публичную оценку таким действиям ОПЗЖ", – отметили в политсиле.

Напомним, книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что потребует через суд запретить ее распространение. По мнению истца, в девяти эпизодах издание содержатся высказывания, не соответствующие действительности и унижают честь и достоинство политика. Именно поэтому он требовал запретить распространение книги "в любой способ на любой территории".

В этих эпизодах Кипиани рассказывал о Медведчуке как адвоката поэта Василия Стуса в процессе 1980 года. Тогда поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер Роман Бровко рассказал, что из-за определенных юридических моментов из фильма "Запрещенный" об украинском поэте-диссидента Василие Стусе вырезали сцену его разговора с адвокатом Виктором Медведчуком.