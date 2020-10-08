У Порошенко заявили, что власть через ПриватБанк препятствует проведению избирательной кампании "ЕС"

В партии "Европейская солидарность" обвинили власть в препятствованию ведению избирательной кампании перед местными выборами.

В сообщении пресс-службы политсилы сказано, что якобы по указанию власти ПриватБанк незаконно заблокировал средства, выделенные партией на ведение избирательной кампании.

5 октября с центрального счета "Европейской солидарности", которая сказано в сообщении, было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур.

"Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками ПриватБанка. Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей ПриватБанка полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении", – отметили в "ЕС".

В партии также отметили, что четко выполняют требования законодательства по финансированию политических партий и используют средства, которые прошли проверку в НАПК и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года.

"Именно НАПК имеет исключительное право проверять прозрачность партийного финансирования. Поэтому расцениваем грубое вмешательство ПриватБанка в избирательный процесс как выполнение преступного указания Банковой в борьбе с оппозицией", – сказано в заявлении.

Так, в "Европейской солидарности" потребовали от президента Владимира Зеленского "прекратить превращать выборы в фарс и не использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией".

"Мы требуем от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины остановить это преступление и провести расследование в отношении сознательного препятствования работниками ПрибатБанка ведения избирательного процесса в Украине. Соответствующие материалы относительно грубого нарушения властью Украины избирательного законодательства мы предоставляем международным организациям и наблюдателям, которые работают в Украине", – сказали в политсиле.