Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина призвала депутатов присоединиться к заявлению против уничтожения завоеваний Революции Достоинства "Нет – реваншу!".

С трибуны парламента депутат заявила, что дело, инспирированое ГБР против Татьяны Черновол является местью всем майдановцам и четким сигналом для общества, что силы антимайдана становятся все наглее и активнее. Если расправятся с Татьяной Черновол, завтра придут за каждым активистом, убеждена Федина.

"Ты был на Майдане, ты посмел в свое время бороться за права? За свою украинскую государственность, ты посмел власти в свой момент сказать "Нет!"? Поздравляю! Сегодня ты враг. Тебя надо посадить, тебя надо сделать виновным. Вот, что сегодня предлагают всем тем, кто посмел и посмеет бороться за государственность", – отметила Федина.

По ее словам, уголовное производство против Чорновол является своеобразной местью всем майдановцам.

"Это реванш антимайдановских сил, которые не только хотят показать, что не боритесь, не только хотят сказать, что вы были глупы, а мы побеждаем. Они хотят каждом из нас выработать рефлекс страха.

"Ты говоришь правду? Будет казнь. Ты выйдешь на Майдан? Будет казнь. Ты посмеешь думать? Будет казнь. Ты выйдешь заявить и защитить свои права? Будет казнь.

И сегодня делом против Татьяны Черновол начинаются репрессии против всех майдановцев. Если расправятся с ней, если те, кто даже в этом зале сидят из майдановцев, позволят расправиться с ней. Каждый из вас будет следующим. Дело не в том, что мы говорим о самом Майдане. Дело в том, что сегодня реваншем антимайдановских сил пытаются разрушить исторический выбор Украины. Пытаются разрушить право каждого из нас бороться за свои права и свободу", – заявила депутат.

Она подчеркнула, что фракция "Европейская солидарность" призывает депутатов независимо от фракций и интересов, подписать заявление "Нет – реваншу!". Нет – десакрализации Майдана, нет – преследованию майдановцев.

"Потому что если сегодня это дело пройдет здесь, то каждый будет следующим. А в результате каждый из нас останется без украинского независимого государства и хотелось бы власти, которая так рьяно помогает "ригам" возвращаться к власти, напомнить, что тот, кто сеет ветер, тот обязательно пожнет бурю", – подчеркнула Федина.

Напомним, Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Чорновил общественного порядка – она пролезла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.