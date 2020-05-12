У Порошенко вступились за больных коронавирусом медиков: требуют страхования для всех

Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к лидерам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей. У Порошенко настаивают на страховании от коронавируса всех медработников, заболевших коронавирусной болезнью, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность.

Письмо к лидерам фракций и групп с просьбой не ограничивать помощь врачам только по факту получения инвалидности вследствие коронавирусного заболевания, подписали лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и депутаты из фракции.

"7 мая 2020 года состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией "Европейской Солидарности" и созванное по требованию 156 народных депутатов Украины. Повестка дня этого заседания предусматривала рассмотрение двух законопроектов – проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (рег. № 3376 от 22.04.2020) и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (рег. № 3380 от 23.04.2020), но альтернативные законопроекты внесли определенный дисбаланс в логике предложенных инициатив", – напомнили в "Европейской Солидарности".

Законопроект, поданный группой депутатов от "Слуги народа" у Порошенко считают дискриминационным из-за нормы о том, что основанием для получения выплат может быть только приобретенная в результате заболевания COVID-19 инвалидность.

"Накануне проведения заседания были поданы альтернативные законопроекты, один из которых – "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) – и был принят. К сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, который заболел коронавирусной болезнью (COVID-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение 1 (одного) календарного года, а кроме того размер этих выплат зависит от группы инвалидности", – отмечают у Порошенко.

Эта норма, по мнению подписантов обращения, нарушает главную идею этого законодательного нововведения: защита всех медиков, рискующих жизнью и здоровьем, борясь с эпидемией. Тем более, что пока неизвестно ни о возможном возникновении инвалидности после коронавирусной болезни, ни о том, как доказывать связь между COVID-19 и инвалидностью.

"По нашему мнению, медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности. Тем более, что доказать связь инвалидности с Ккоронавирусной болезнью будет чрезвычайно сложно", - утверждается в обращении.

"Для защиты прав медиков предлагаем внести изменения в упомянутый закон и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, в случае заболевания работника короновирусной болезнью (COVID-19), – в объеме до 100-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Размер и порядок осуществления этих страховых выплат будут определяться Кабинетом Министров Украины", – говорится в письме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко обвинил власть в обмане медиков. Лидер "Европейской Солидарности" требует от власти объяснить, почему на протяжении 2 месяцев врачам и медицинскому персоналу не платят установленные законом надбавки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram