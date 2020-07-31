У Порошенко требуют внеочередного заседания Рады из COVID-19 в Украине

В партии "Европейская солидарность" обратились к власти с требованием срочно собрать заседание Верховной Рады в связи с увеличением случаев инфицированием коронавирусом в Украине.

Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, который обнародовал соответствующее заявление, передает пресс-служба политсилы. Он напомнил, что за 29 июля COVID-19 подтвердили 1197 лицам – самый высокий суточный показатель с начала пандемии. 1090 больных было зарегистрировано по 30 июля.

Герасимов подчеркнул: антирекорды по количеству заболеваний не должны оставаться только достоянием статистики.

"За что бы ни брались новые "зеленые" лица, все завершается провалом – такая у них карма. Поэтому правительство должно объяснить, как исправлять ситуацию. Свой план должен раскрыть и министр здравоохранения, который превратился на пресс-секретаря пандемии", – отметил Герасимов.

Он заявил, что депутаты должны принять законы для помощи врачам, прежде всего – о страховании на случай заболевания коронавирусной болезнью. "С начала эпидемии коронавирусом уже заболели 8654 медработника. С областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19", – напомнил политик.

Он подчеркнул, что Кабинет Министров и Офис Президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный коронавирусный фонд.

"Потому что вместо помощи медицинской системе у Зеленского взяли курс на "освоение" средств специального фонда через так называемое "большое строительство" дорог. Согласно журналистским расследованиям, на отдельных участках стоимость километра уже выросла втрое по сравнению с предыдущими годами. Всего на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог с коронавирусного фонда направляется более 30 млрд гривен. Почему строительство дорог должно осуществляться за счет средств, предназначенных для спасения людей от болезни №1 в мире? Ответ ясен. Это – расходы на политическую рекламу "Слуг народа" перед местными выборами. Особый цинизм тратить на это государственные деньги, зарезервированные для спасения здоровья и жизни украинцев", – сказал нардеп.

Кроме того, он обратился к парламенту с призывом усилить контроль за действиями исполнительной власти и создать временную следственную комиссию по расследованию расходов из специального антикоронавирусного фонда.

"Безответственность власти, отсутствие срочных шагов по борьбе с пандемией подвергают страну на риск повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей. Поэтому действовать нужно немедленно", – отметил Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 31 июля, в Украине официально подтверждено 69 884 случая коронавирусной инфекции. Из них 1090 – обнаружены за минувшие сутки.