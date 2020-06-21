У Порошенко требуют от власти застраховать всех медиков от COVID-19

"Европейская Солидарность" требует от власти обеспечить страхование всех без исключения медицинских работников от COVID-19. Это подчеркивает лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Его заявление приводит сайт политсилы.

"Сейчас, в нелегкие для всего мира времена, украинские медики в очередной раз показывают нам пример высокого профессионализма и самопожертвования. Как воины на фронте, они – на передовой борьбы за здоровье и жизнь. Во время пандемии они спасают не только нас – медики спасают Украину . Вот почему мы требуем от власти застраховать всех медицинских работников на случай заболевания COVID-19", – отметил Порошенко.

Как известно, с начала пандемии коронавируса команда Порошенко определила поддержку и защиту врачей своим главным приоритетом. В первую очередь Фонд Порошенко, компания Рошен, волонтеры и партийцы взялись обеспечить медработников средствами защиты и медоборудованием.

"130 тысяч защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской кампании Roche, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое медицинское оборудование – вот вклад нашей команды и в борьбе с коронавирусом, и в поддержку врачей", – подчеркнул Порошенко.

Общая сумма благотворительной помощи уже достигла 100 млн гривен.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. Еще в начале апреля были доставлены из Китая первые партии костюмов, которые оперативно передали в очаги возгорания коронавируса – в частности, в Черновцы, в Монастырискую больницу на Тернопольщине, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ривненскую области.

Всего в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания Рошен доставили из Китая 30 тыся костюмов, 10 тысяч высококачественных защитных очков и 60 тысяч пар перчаток. Еще 100 тысяч сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. Двумя авиарейсами костюмы были доставлены в Украину.

10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией Рошен, работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования – мониторов пациента, хирургических отсосов, ларингоскопов и пульсоксиметров.

Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. В медучреждениях уже работают 48 аппаратов ИВЛ, которые были отремонтированы и снабжены расходниками.

Команда Порошенко в парламенте настаивает на обязательных страховых выплатах для всех медработников, заболевших коронавирусной болезнью. Ведь в Украине чрезвычайно высок уровень заболеваемости COVID 19 именно среди врачей и медсестер. Каждый пятый больной – это медик. По состоянию на 21 июня количество заболевших медработников достигло шести тысяч.

Отсутствие средств защиты и массового тестирования вызвало абсолютную незащищенность врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с болезнью – убеждены у Порошенко.

Именно поэтому Фонд Порошенко закупил 31 тысячу высококачественных тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые уже поступили в медучреждения. Тесты производства швейцарской корпорации La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий, отправлены в первую очередь в регионы Украины, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных. В первую очередь бесплатно тестируются медицинские работники.

Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что массовое тестирование на COVID-19 является одним из важнейших элементов стратегии борьбы против коронавируса. Тестирование позволяет выявить значительное количество людей, которые переносят болезнь бессимптомно, чтобы оценить и контролировать реальный масштаб эпидемии.

"Но оппозиция не может подменить власть, которая обязана позаботиться о медиках, которые, рискуя своими жизнями, спасают других", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".