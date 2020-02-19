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19 февраля • обновлено в 12:37
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У Порошенко стали на защиту украинских каналов для Донбасса и Крыма

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В партии "Европейская солидарность" заявили, что несмотря на обещания властей, которая считает себя профессиональной в информационной политике, проблемы с информационным присутствием Украины на оккупированных территориях, только углубились. Происходит существенное ухудшение ситуации в информационный сфере.

Как отметили на сайте пресс-службы партии, депутаты в течение последних лет системно работали над поддержкой украинского контента в телерадиоэфире, сферой информационной безопасности.

"Сейчас мы видим существенное свертывание достижений предыдущих лет. Вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около 10 миллионов украинцев остались без украинских телеканалов", – сказано в заявлении.

У Порошенко стали на защиту украинских каналов для Донбасса и Крыма

В партии отметили, что это информационная диверсия власти, что отныне четверть украинцев живут в российском информационном пространстве, в значительной степени это касается приграничных территорий и оккупированных Крыма и Донбасса. Это представляет серьезную проблему для национальной безопасности, обеспечивает политическое влияния государства-агрессора.

"Так же мы категорически против лишения государственной поддержки тех каналов, которые обеспечивают украинское присутствие на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Речь идет о канале ATR, который не может нормально функционировать из-за блокирования финансирования. Уничтожено и канал иновещания для украинцев в мире. Вместо украинского информационного присутствия в мире, власти пытаются превратить иновещание на ручной государственный русскоязычный канал", – отметили депутаты.

Все это требует немедленной реакции СНБО Украины, министерства культуры и других профильных органов, которые самоустранились от проблем информационной безопасности страны, считают нардепы.

"Во власти присутствуют так много представителей телебизнеса, а информационная сфера Украины де-факто сдается россиянам. Мы обращаемся к СНБО с требованием создать рабочую группу и разработать пошаговый план решения проблем в информационной сфере", – подытожили в "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" отметил, что при необходимости привлечет все необходимые политико-правовые механизмы для возобновления финансирования крымскотатарского телеканала АТR.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Дякуючи Порошенку вся Украіна осталась без телебачення . Ми це памятаєм .
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