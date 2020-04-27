Партия "Европейская солидарность" призвала президента и монобольшинство ускорить принятие закона о социальной защите медицинских работников.

Об этом говорится в заявлении партии. Там напомнили, что Зеленский поддержал предложение "Европейской солидарности" по страхованию медицинских работников на случай смерти или заболевания коронавирусом. Однако, требование оставалось без должного ответа несколько недель.

"Потеряно драгоценное время в организации защиты врачей, которые на переднем крае борьбы против коронавируса. Каждый пятый инфицированный – это врач. Только за последние три дня инфицировано почти триста медиков. Поэтому призываем президента и монобольшинство совместными усилиями ускорить решение вопроса защиты медицинских работников" , – отметили в "ЕС".

В политсиле потребовали срочно на этой неделе рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Руководство парламента уже пятый день незаконно не выдает подписанные листы для сбора подписей за проведение внеочередного заседания. Требуем выдать их немедленно. Заседание может быть созвано и по инициативе президента с определением проекта как безотлагательного. Мы последовательно настаиваем, что Украине нужна действенная модель противодействия коронавирусу. Как известно, по количеству тестов Украина значительно отстает от многих стран. Поэтому в повестку дня внеочередного заседания требуем включить и законопроект 3380 об обязательном тестировании всех групп риска, среди разработчиков которого является и представитель нашей фракции", – сказано в заявлении.

Кроме того, в партии добавили, что неоднократно отмечали, что во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, касающиеся безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом.

"Поэтому на этой неделе следует рассмотреть и законопроект о гарантиях невозврата банков, который спасет Украину от дефолта и откроет путь к получению существенной международной помощи на преодоление пандемии и экономического кризиса", – отметили нардепы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирус и внес соответствующие предложения в парламент.