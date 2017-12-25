У Порошенко сообщили "неутешительную информацию" по обмену пленными

По обновленной информации, 170 граждан Украины незаконно удерживают пророссийские террористы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, количество продолжает расти.

Об этом заявила первый-вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам совещания у президента Украины, передает 112.ua.

"В минской группе мы пользуемся списками СБУ. На сегодня у нас есть неутешительная информация о количестве заложников. На совещании у президента присутствовал Грицак (глава СБУ Василий Грицак, - Ред.). По обновленной информации, 170 граждан считаются содержатся незаконно на территории ОРДЛО", - сказала она.

Количество выросло, потому что родственники или побратимы пленных обратились с соответствующими обращениями в СБУ, отметила Геращенко.

"Не по всем из этих граждан представители ОРДЛО подтверждают, что их содержат. На сегодня боевики подтверждают только 97 человек. 74 человека из них будут освобождены 27 декабря", - подчеркнула народный депутат.

Как писал "Обозреватель", 25 декабря предстоятель РПЦ патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с главарями "Л/ДНР" Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, а также главой организации "Украинский выбор - право народа" Виктором Медведчуком. По итогам встречи Медведчук заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Украинская сторона выдаст 306 человек в обмен на 74 заключенных пророссийскими боевиками.

Медведчук, который является кумом Путина, заявляет, что занимается вопросом пленных по поручению президента Порошенко.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержал обращение Медведчука.