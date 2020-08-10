У Порошенко сделали заявление из-за протестов в Беларуси и предостерегли от разгона митингующих

Политическая партия "Европейская солидарность" обратилась к власти Беларуси с призывом воздержаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова.

Об этом говорится в заявлении партии на сайте ее пресс-службы. В сообщении сказано, что в своих оценках демократичности выборов в Беларуси партия будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченные это делать.

"Мы внимательно наблюдаем за событиями вокруг президентских выборов в Беларуси и глубоко обеспокоены тем, что происходит. Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти – гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав. Уважение к демократии и демократических процедур, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость является залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии", – сказано в заявлении.

"Европейская солидарность" призвала все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси.

"В это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно доказано, российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой. Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны", – говорится в сообщении.

Также политсила призвала международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовыми дать им должный отпор.

"Украина исходит из принципов неоспоримой уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в веские перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Республикой Беларусь", – отметили в политсиле.

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