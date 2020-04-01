"Он о запрете продажи": у Порошенко рассказали, почему поддержали закон о рынке земли

В законе о рынке земли были учтены все жесткие требования, на которых настаивала партия "Европейская солидарность".

Об этом сказал сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов в комментарии "Прямому". Он напомнил, что, когда этот закон был внесен в парламент командой Владимира Зеленского, это был грабеж государства.

"Там было 200 тыс. га в одни руки, это больше, чем большинство районов в Украине. И полная распродажа государственной земли – 11 млн. То есть они готовили сделку, по которой 60 человек из команды Зеленского скупали эту землю. Именно поэтому, когда этот закон был внесен командой Зеленского в парламент, "Европейская солидарность" проголосовала категорически против и после того началась очень напряженная работа", – сказал Герасимов.

Он отметил, что политсила заняла очень жесткую позицию, что продажа государственной и коммунальной земли должна быть запрещена.

"Второй вопрос – концентрация должна быть резко снижена, потому что мы должны думать прежде всего о фермерах и селянах, а не об агрохолдингах. Третий вопрос – должно быть однозначно серьезное усиление вопросы инвентаризации земли, учета земли и конечно государственного кадастра. И четвертый вопрос – должно быть очень жестко записано, что деньги, за которые покупается земля, проверяются, чтобы она не досталась стране-агрессору. Эти пункты мы жестко поставили перед властью", – отметил Герасимов.

Он напомнил, что все требования "Европейской солидарности" были учтены.

"Все четыре жесткие требования "Европейской солидарности" были учтены в законе, который был проголосован. И это ключевая причина, почему мы голосовали "за", – добавил депутат.

Герасимов отметил, что этот закон не о продаже земли, этот закон о запрете продажи государственной и коммунальной земли.

"Это закон о том, чтобы владельцы паев могли спокойно официально и открыто покупать, продавать, арендовать свою землю. Не так, как сейчас это делается из-под полы, с какими дельцами. Очень часто обманывают на этих покупках, открыто, официально и с защитой. Поэтому этот закон не только о запрете продажи государственной земли, а также о защите селян и фермеров, чтобы они могли спокойно распоряжаться своими паями. Это закон о том, что запрещено продавать землю иностранцам. Это закон о том, что запрещено продавать землю гражданам страны-агрессора", – отметил он.

"Еще две недели назад все это в законе отсутствовало, но вчера, например, другие партии – "Батькивщина", ОПЗЖ боролись против этого закона. У меня возникает вопрос, почему они боролись против запрета продажи государственной коммунальной земли, против защиты украинского фермера?" – добавил парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL :

монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержала в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после неотложной просьбы президента Владимира Зеленского.

В Украине откроют рынок земли с 1 июля 2021 что позволит украинцам купить до 100 га земли, при этом покупать землю смогут только физические лица.

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