У Порошенко раскрыли детали закрытого совещания в Раде

Кабинет министров предлагает парламенту поддержать несбалансированный проект Государственного бюджета на 2021 год, который не учитывает насущные потребности на борьбу с коронавирусом и поддержку медиков.

В то же время чиновники снова хотят увеличить финансирование силовиков. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко после завершения совещания лидеров фракций и руководства Верховной Рады.

"В условиях пандемии нет видения, каким будет фонд по борьбе с ковидом на 2021 год, снова нет поддержки врачей, не решены вопросы страхования, доплат. Сегодня идет массовое увольнение врачей. Но в это время добавляется 2 миллиарда прокуратуре. МВД у нас уже "государство в государстве". Создается абсолютно полицейское государство, а не социальное. Этот бюджет не может быть принят", – отметила Геращенко.

При этом, по словам политика, отдельные фракции в Верховной Раде, в отличие от "Европейской Солидарности", готовы поддержать предложенный правительством Зеленского проект бюджета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительственный проект бюджета-2021 предусматривает существенное смещение приоритетов в финансировании. В частности, в нем запланировано увеличение расходов на содержание Офиса генпрокурора при уменьшении пенсий и зарплат для учителей.