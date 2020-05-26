У Порошенко прокомментировали силовой штурм ГБР под Музеем Гончара: так начиналась Россия в Крыму!

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат Артур Герасимов заявил, что поведение спецназа ГБР, который 25 мая ворвался в Музей Ивана Гончара, где проходила экспозиция картин художников с украинскими корнями из коллекции семьи Порошенко, показывает истинное лицо украинской власти.

Такое мнение он высказал под зданием Музея. По словам нардепа, представители ГБР грубо нарушали закон, применяли физическую силу и даже не показали решение суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"То, что сейчас произошло – это и есть реальное лицо Зеленского. Вы видите, как нарушая закон, они это делали. Приехали неизвестные, отказались представляться, отказались показывать удостоверение и после того приехали люди с наклейками ГБР. Вооруженные едва не автоматами. Начали почти бить людей, применять физическую силу, взломали дверь и зашли внутрь с грубым нарушением закона. Как мы понимаем, никаких документов они не показали и никаких решений суда они не показали", – рассказал Герасимов.

В то же время нардеп Ахтем Чийгоз, который также присутствовал на месте происшествия, отметил, что инцидент, который устроило ГБР напоминает то, как начиналась аннексия Крыма Россией в 2014 году.

"Вот так начинается Россия. Запомните вот это все. Мы это видели, как в Крыму начиналось в 2014 году. Как набирали для того, чтобы свободу и демократию подавлять, собирали собак, для которых нет ни чести ни достоинства. Я прошел через них. Вот так начиналась Россия в Крыму. То, что я вижу сейчас, что делают в ГБР, называя это правоохранительными органами, – это начало России в Крыму, вот этот беспредел", – сказал Чийгоз.

Ахтем Чийгоз Скриншот

Он призвал спецназ ГБР не выполнять преступных приказов.

"Бросьте удостоверение в лицо. Несколько удостоверений бросите – и они поймут, что они не собрали здесь для себя стаю, которая будет выполнять все незаконные действия", – подчеркнул он.

Штурм ГБР под Музеем Гончара Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко открыл выставку семейной коллекции картин и подколол ГБР, пригласив его следственных ознакомиться с доказательствами законности приобретения им произведений искусства

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